In Bühl hat jeder Wähler seinen Kugelschreiber mitgebracht

Corona sorgt dafür, dass diese Wahl anders abläuft als alle vorher. Unser Reporter hat sich in Bühler Wahllokalen umgesehen. Trotz Pandemie lief dort am Sonntag alles völlig problemlos.

Es ist eine Wahl wie keine andere. Dennoch gibt es von Hektik keine Spur, zumindest nicht im Wahllokal in der Aloys-Schreiber-Schule in Bühl, in dem die Bürger aus den Bühler Wahlbezirken 1 und 5 am Sonntag ihre Stimmen abgeben. Wer die Schule betritt, sieht aber sofort, dass wegen der Corona-Pandemie alles etwas anders ist als bei früheren Wahlen.

Marius Merkel, der stellvertretende Pressesprecher der Stadt, hat heute eine andere Aufgabe. Er ist als Hygienebeauftragter unterwegs und empfängt die Wähler gemeinsam mit Geraldine Rudolph im breiten Korridor direkt hinter dem Haupteingang. „Es gibt keine Schwierigkeiten“, berichtet er. „Am Morgen hatten zwei Wähler ihre Masken daheim vergessen.“ Mit kleinen Pannen dieser Art hat die Stadt natürlich gerechnet, Marius Merkel hält für die seltenen Fälle medizinische Masken bereit, die er an die Bürger aushändigt.

Merkel achtet darauf, dass es im Flur kein Gedränge gibt. Das ist zwar unwahrscheinlich, weil rund ein Drittel der Wahlberechtigten sich zur Briefwahl entschieden hat und sich der Ansturm auf die Wahllokale damit in Grenzen hält. Der Mindestabstand muss natürlich trotzdem eingehalten werden.