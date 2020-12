Dieter Quast hat als Kirchenbaumeister in Bühl und Baden-Baden tiefe Spuren hinterlassen. Insgesamt vier evangelische Kirchen entstanden nach seinen Entwürfen in den 1960er Jahren. Jetzt ist er im Alter von 92 Jahren gestorben.

Dieter Quast ist tot. Der Heidelberger Architekt hat als Kirchenbaumeister in Bühl und Baden-Baden tiefe Spuren hinterlassen. Insgesamt vier evangelische Kirchen entstanden nach seinen Entwürfen in den 1960er Jahren. Wie seine Familie erst jetzt bekannt gab, ist Quast im Alter von 92 Jahren am 21. November in seiner Heimatstadt gestorben.

Es ist nicht alltäglich, dass Architekten die 50-jährigen Jubiläen ihrer Bauwerke erleben. Quast hat dies bei den vier Kirchen im Baden-Badener Stadtteil Steinbach, in Bühl und in den Bühler Stadtteilen Neusatz und Sand gleich viermal erlebt. Für die Bühlertäler Kirche, die nach Plänen von Wolfgang Rumpel entstanden ist, übernahm er 1961 die Bauleitung. Zuletzt war er vor zwei Jahren beim Festakt für die Bühler Johanneskirche persönlich dabei.