L85 bei Bühl: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - Straßensperrung aufgehoben

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstagmorgen gegen 6:20 Uhr auf dem Autobahnzubringer, der L85, bei Vimbuch. Dabei wurde eine Person schwer und drei weitere Personen leicht verletzt. Die Straßensperrung ist inzwischen wieder aufgehoben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der Fahrer eines BMW von der Autobahn kommend aus noch nicht geklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Durch den Aufprall drehte sich letzterer und stieß mit einem ebenfalls in Richtung Bühl fahrenden, nachfolgenden BMW zusammen. Ein weiterer Pkw, der zwischen den beiden beteiligten BMW fuhr, wurde durch Trümmerteile beschädigt. Der Fahrer dieses Autos blieb unverletzt.

Unfallverursacher in Fahrzeug eingeklemmt

Der mutmaßliche Unfallverursacher musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden, so die Polizei. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Drei weitere Verkehrsteilnehmer aus dem Transporter und einem BMW wurden durch den Rettungsdienst mit offenbar leichteren Verletzungen in Kliniken gebracht. Insgesamt sei ein Sachschaden von rund 40.000 Euro zu beziffern, meldet die Polizei.

Mehrere Kilometer Stau

Aufgrund der Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle musste die Strecke komplett gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung über Vimbuch wurde eingerichtet. Der Verkehr staute sich unterdessen auch auf der A5 mehrere Kilometer zurück. Dort sind nach Angaben der Polizei aktuell Einsatzkräfte der Autobahnpolizei und des THW Bühl zur Stauabsicherung eingesetzt. Nach der Räumung der Unfallstelle ist die L 85 seit etwa 8:45 Uhr wieder freigegeben.

(ots/BNN)