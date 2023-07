Angler findet menschliches Bein in Lichtenauer Baggersee

Ein Angler hat am vergangenen Freitag am Staibsee bei Lichtenau ein Bein gefunden. Taucher suchten nach weiteren menschlichen Überresten. Ohne Erfolg.

Wie jetzt bekannt wurde, hat ein Angler am vergangenen Freitag am Staibsee bei Lichtenau einen grausigen Fund im Uferbewuchs gemacht.

Auf einem von der Bild-Zeitung veröffentlichten Foto ist ein Stück eines abgetrennten menschlichen Beins zu sehen, das in einem dunklen Herrenschuh steckt. Der Fund ist bereits stark veralgt.

Bein wird in Rechtsmedizin Freiburg untersucht

„Wir können den Fund in dem Baggersee bestätigen. Es gab einen entsprechenden Polizeieinsatz, bei dem auch der komplette Baggersee auf weitere menschliche Überreste abgesucht wurde. Dabei kamen auch Taucher der Polizei zum Einsatz. Das geschah am vergangenen Dienstag. Die Aktion war aber erfolglos und brachte keine weiteren Ergebnisse“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion in Offenburg der Redaktion.

Der Fund sei zwischenzeitlich in die Rechtsmedizin nach Freiburg gebracht worden, die nun weitere Untersuchungen aufgenommen habe.

Die Hintergründe des Fundes, über den die Bild-Zeitung und der SWR bereits berichtet haben, seien zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Da der Baggersee nach Angaben der Polizei auch einen Zugang zum Rhein habe, könnte der Fund auch von dort in das Gewässer gelangt sein. Die Ermittlungen laufen weiter.