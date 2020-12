Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag eine Fußgängerin in Scherzheim angefahren und ist einfach geflüchtet. Dabei hat sich die 75-Jährige leicht verletzt. Jetzt ermittelt die Bühler Polizei, um den Täter zu finden.

Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nach einer Unfallflucht am Donnerstagnachmittag auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrer war zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr in der Waldstraße in Scherzheim, am Ortsausgang in Richtung Lichtenau, unterwegs. Dies teilte die Polizei am Freitag mit.

Dabei streifte er mit seinem Außenspiegel eine vorbeilaufende Fußgängerin. Die 75-Jährige kam durch die Kollision zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Unfallverursacher setzte unterdessen seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fort.

Jetzt sammelt die Polizei Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 72 23) 99 09 70 bei den ermittelnden Beamten zu melden.