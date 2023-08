Bühl hat den Klimanotstand ausgerufen. Für Bahnkunden stehen am Bahnhof aber keine Taxis zur Verfügung. Das ist kein Beitrag zur Verkehrswende.

Das Schlagwort von der Verkehrswende ist in aller Munde. Dabei brauchen wir eigentlich keine ideologisch aufgeladenen Schlagworte, sondern kleine Schritte, die von Vernunft geprägt sind. Der Bühler Gemeinderat hat 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Bereits 2018 wurde die nicht billige Stelle für einen Klimaschutzmanager geschaffen. Die Stadt macht Geld für die Förderung von Balkonkraftwerken locker, obwohl klar ist, dass die im Sommer nicht viel und im Winter praktisch überhaupt keinen Strom liefern, sondern schlimmstenfalls das Stadtbild verunstalten.

Symbolpolitik hilft nicht weiter

Symbolpolitik ist aber nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern auch auf Bundesebene beliebt. Der endlose Streit um ein handwerklich schlecht gemachtes Heizungsgesetz beweist das. Dass wir mehr tun, ist wichtig. Es muss aber auch richtig und nicht voller Fehler sein. Die können wir uns klimatechnisch, volkswirtschaftlich und sozial nicht leisten.

Doch zurück nach Bühl: Wenn Reisende ihr Auto in der Garage stehen lassen und den Zug nehmen, ist das grundsätzlich eine gute Sache. Man braucht dafür allerdings vor allem für Fernreisen einen gewissen Hang zum Masochismus. Die Fernzüge der Deutschen Bahn sind inzwischen auf eine geradezu peinliche Weise unpünktlich. Dass die Wagenreihungen nicht mit der Wagenstandsanzeige der Bahn App übereinstimmen und die Fahrgäste bei der Ankunft des ICE regelmäßig hunderte Meter den Bahnsteig entlang sprinten müssen, ist ein weiteres Ärgernis. Regionalzüge sind seit der Einführung des 49-Euro-Tickets nur allzu oft so überfüllt, dass es keine Sitzplätze mehr gibt. Das Geld hätte die Politik besser in die katastrophale Infrastruktur investiert.

Wer mit der Bahn reist, hat oft viel Gepäck

Wer mit der Bahn reist, hat oft Gepäck und braucht am Bahnhof ein Taxi, um schnell nach Hause zu kommen. Leider nehmen nicht alle Taxifahrer Buchungen von Bahnkunden entgegen. Im Hinblick auf die Unpünktlichkeit der Züge muss man dafür Verständnis haben. Taxiunternehmen sind im Gegensatz zur Bahn keine Staatskonzerne. Wenn die Miese machen, gehen sie pleite. Die Deutsche Bahn will mit den Taxifahrern reden, die Stadt, die den Klimnotstand ausgerufen hat, sieht keine Handhabe. Symbolpolitik ist einfacher.