Neusatzer Ortsvorsteher Juchem befürwortet Seniorenzentrum auf Klostergelände

Das geplante Gebäude für betreutes Wohnen soll in der Flucht des Ursprungsbaus des Mutterhauses von 1928 errichtet werden. Der so genannte Wurm-Bau, der jetzt an dieser Stelle steht und abgerissen werden soll, ist deutlich weiter von der Schwarzwaldstraße entfernt. Der vom Projektentwickler geplante Neubau soll bis zu zwei Meter an die Straße rücken.