Autor in der Mediathek Bühl

Ohne eigenes Auto in der Welt unterwegs: Buchautor zu Gast in Bühl

Der Münchner Blogger Heiko Bielinski, Autor des Buchs „#Einfach autofrei leben“, ist am Mittwoch um 19 Uhr zu Gast in der Mediathek in Bühl. Dort stellt er sein Buch vor und berichtet von den Erfahrungen seiner Familie, die seit acht Jahren autofrei lebt.