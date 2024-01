Ein aufgeregter Leser ruft schon am frühen Mittwochmorgen in der Redaktion an. „Was war da gestern in der Sportstraße in Ottersweier los?“, will er wissen. Der Mann berichtet von einem halben Dutzend Polizeifahrzeugen, Hundeführern und einem Hubschrauber, der am Spätnachmittag über dem Dorf kreiste.

Die Redaktion fragte bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Offenburg nach. Der Pressesprecher berichtet von einer wilden Verfolgungsjagd. Um einer Verkehrskontrolle in Renchener Ortsteil Erlach zu entkommen, habe der Fahrer eines Alfa Romeo am Dienstag gegen 16.30 Uhr aufs Gaspedal getreten.

„Nach einer hochriskanten Flucht mit Verfolgungsfahrt einiger Polizeistreifen über Renchen, Appenweier, Wagshurst und schließlich nach Ottersweier kam der Fahrer in einer Kurve im Industriegebiet von der Fahrbahn ab und stieß an den Bordstein, der die weitere Flucht mit dem Wagen verhinderte“, sagt der Polizeisprecher.

Die beiden jungen Männer fliehen in Ottersweier zu Fuß

Doch damit war die Verfolgungsjagd nicht zu Ende. „Zu Fuß versuchten die beiden Insassen in Richtung Jahnstraße zu flüchten“, erklärt der Pressesprecher. „Der eingesetzte Polizeihubschrauber konnte die Verdächtigen dort schnell ausfindig machen und weitere Polizeikräfte heranführen. Beide Männer wurden in der Folge hinter einem Gebüsch sitzend widerstandslos festgenommen.“

Weshalb die beiden Männer vor der Polizei sich aus dem Staub machen wollten, stellten die Beamten bereits während der Verfolgungsfahrt fest. Die amtlichen Kennzeichen des Pkw waren seit Dezember im Polizeisystem als gestohlen gemeldet. Zudem bestand für den Alfa Romeo weder Versicherungsschutz noch eine Zulassung.

16-jähriger Mann wird von der Polizei seinen Eltern übergeben

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. In diesem Zusammenhang bemerkten die Beamten fest, dass der 18-jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der zweite Insasse, ein 16-Jähriger, wurde noch am Abend an die Erziehungsberechtigten übergeben. Ein mitgeführtes verbotenes Messer wurde von den Polizeibeamten sichergestellt. „Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet“, sagt der Polizeisprecher.

In den sozialen Netzwerken im Internet kochte derweil die Gerüchteküche. Vor allem in der Facebook-Gruppe Ottersweier wurde intensiv diskutiert. „Was ist im O-Dorf los“, wollte einer wissen und postete das Foto des Polizeihubschraubers, der über Ottersweier schwebte.

Nicht alle Antworten waren hilfreich. „Wahrscheinlich Dreharbeiten zur neuen Sendung: Wie mich der Wunderfitz plagt“, meinte einer. „Spekulationen bringen hier nix. Wartet doch bitte ab bis die Polizei es bekannt gibt!“ warnte eine Frau. Damit gaben sich nicht alle zufrieden: „Warum kreist der Hubschrauber so lange über uns. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert ist. Herzlichen Dank für die Hilfe.“