„Parking Day“: In der Bühler Innenstadt entstehen grüne Oasen

Sie verschwinden schlicht und einfach in der alltäglichen Wahrnehmung: die Parkplätze in der Innenstadt von Bühl. Das Referat Klima und Umwelt der Stadt richtet mit der Aktion Parking Day am 15. September den Fokus auf diese eigentlich öden und in der Regel versiegelten Flächen und fördert Bürger und Vereine auf, diese umzugestalten.

„Das ist eine sinnvolle Aktion, die ich sehr begrüße und deshalb alle Mitbürger zum Mitmachen einlade“, sagte Oberbürgermeister Hubert Schnurr (Freie Wähler) bei der Vorstellung des Aktionstages, der in das Jahresprogramm „Bühl Fährt Rad“ integriert ist.

„Rauf aus Rad, runter mit den Emissionen“ meinte dabei auch der städtische Klimamanager Martin Andreas. „Den Parking Day gibt es bereits seit dem Jahr 2005. Er ist ein international bekannter Aktionstag, der zur Re-Urbanisierung und Belebung der Innenstädte beitragen soll“, erklärte Martin Andreas den Hintergrund.

Mit dem sich jährlich wiederholenden Parking Day werde auf den großen Flächenbedarf für den Autoverkehr aufmerksam gemacht. Das soll anregen, darüber nachzudenken, wie diese über die ganze Stadt verteilten Flächen zum Beispiel für den Fuß- und Radverkehr umgewidmet werden können. „Dabei sollte auch bedacht werden, inwieweit diese meist grauen und tristen Flächen in Grünflächen oder für Freizeitaktivitäten genutzt werden können“, ergänzte Martin Andreas weiter.

Bei dem Parking Day verwandeln möglichst viele Bürger und Vereinsgruppen die bestehenden Parkflächen im öffentlichen Straßenraum modellhaft kurzfristig in belebte Inseln, welche die Attraktivität der Bühler Innenstadt weiter steigern sollen.

„Parking Day“ in Bühl: Raum für Begegnung statt für Autos

„Dort, wo sonst Autos abgestellt werden, entsteht Raum für Begegnung, Freizeitaktivitäten und Erholung“, erklärte der Klimamanager. Zum Einsatz kommen dabei etwa Pflanzen, Tische, Stühle, Decken, Spielangebote oder bestenfalls auch künstlerische Aktionen und Darstellungen oder auch Infostände zu wichtigen Themen.

„Alle Bürger und Vereinsgruppen, besonders aber auch Schulklassen mit interessanten Themen sowie auch regionale Firmen mit ihren speziellen Anliegen sind aufgerufen, bei der Aktion mitzumachen“, appellierte Lisa Mulyk. Sie nimmt auch die dafür notwendigen Anmeldungen mit Name, Anschrift sowie Details zur geplanten Parkplatzgestaltung im städtischen Referat Klima und Umwelt entgegen. Die betreffenden Parkplätze werden nach Eingang der Anmeldungen zugewiesen. Anmeldeschluss ist der 1. September.