In der Bergermühlsiedlung

Parkplätze fehlen: Bühler ärgern sich über nicht eingehaltene Versprechen

Das Thema ist nicht neu: Die Parkplatzsituation in der Benderstraße in Bühl hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend verschärft. Aus unterschiedlichen Gründen, wie Anlieger Ingo Seifert berichtet.