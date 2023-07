Rad-Aktion in Bühl: Escape-Tour mit dem Fahrrad führt über 23 Kilometer

Von Samstag, 29. Juli an bis zum 10. September können Bürgerinnen und Bürger mit dem Rad einen „Clima-Code“ herausfinden. Die Rätseltour startet für Umweltfüchse am Bühler Stadtgarten.

„Bei unserer ersten Bühler Escape-Tour sind wir dem Klimawandel auf der Spur. Ob allein oder in kleinen Gruppen gehen die Teilnehmer mit einer Quizkarte auf eine Tour über 23 Kilometer, bei der es an geheimen Stationen viele kleine Rätsel rund um den Klimawandel zu lösen gibt“, beschreibt Lisa Mulyk ihr erstes großes Projekt.

Sie ist seit März Mitarbeiterin im Referat Klima- und Umweltschutz der Stadt Bühl. Mit den Aktionen im Rahmen von „Bühl fährt Rad“ wird den teilnehmenden Bürgern Natur- und Artenschutz im weitesten Sinne vermittelt.

Quizkarte kann beim Bürger-Service in Bühl abgeholt werden

Los geht es am Samstag, 29. Juli bis Sonntag, 10. September, mit einer Quizkarte mit den geheimen Rätsel-Stationen. Diese gibt es im Bürger-Service-Center in der Hauptstraße 41, jeweils von Montag bis Freitag. Für den Start der Aktion am 29. Juli sollte deshalb die Quizkarte einen Tag zuvor im Service-Center abgeholt werden.

Ziel der weitläufigen Tour, die ausgehend vom Stadtgarten-Eingang bei der Stadtkirche über das Schutzgebiet Waldhägenich, Moos und Weitenung zurück nach Bühl geht, ist eine ausgefüllte Quizkarte, die damit einen Code offenbart.

„Die Lösungskarte kann man bis zum 10. September bei mir abgeben im Referat Klima und Umwelt, Friedrichsbau in der Friedrichstraße 2 oder per E-Mail an l.mulyk,stadt@buehl.de“, beschreibt Lisa Mulyk die Vorgehensweise.

Für die Tour sollten die Teilnehmer rund einen halben Tag einplanen, zudem sollten die kleinen Teilnehmer mindestens zwölf Jahre alt sein, empfiehlt Mulyk wegen der kniffligen Quizfragen.

Bühler Rad-Rästel lädt dazu ein, um die Ecke zu denken

„Die Escape-Tour haben wir bewusst in die Ferienzeit gelegt. Unter dem Motto „Climate crime − dem Klimawandel auf der Spur“ bietet diese Radtour umweltfreundliche Betätigung verbunden mit kurzweiligem Rätselraten, bei dem man auch schon einmal um die Ecke denken muss“, erzählt Lisa Mulyk.

So viel sei bereits im Vorfeld verraten: „Die Rätseltour beginnt mit einem Schreiben von Mitmenschen aus der Zukunft. Damit verbinden sich dann die spezifischen Antworten auf den insgesamt fünf Stationen, wo die Fragen zum Klimawandel hinterlegt sind.“

Jeder, der an der Escape-Tour teilnimmt, kann nach Angaben von Lisa Mulyk tolle Sachpreise gewinnen, wenn er den Code mit den richtigen Ergebnissen nach den fünf Stationen geknackt hat.