Die Ereignisse in Israel beeinträchtigen den internationalen Luftverkehr. Mehrere Gesellschaften haben Flüge in das Land gestoppt.

Der überraschende Großangriff militanter Palästinenser auf Israel in den frühen Morgenstunden des Samstags hat auch Auswirkungen auf den internationalen Luftverkehr. Trotz der unklaren Sicherheitslage startete wenige Stunden nach den ersten Bombenabwürfen vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) noch eine Ryanair-Maschine nach Tel Aviv.

Die Fluggesellschaft Ryanair hatte den Flug zunächst nicht gestrichen, sodass sich 112 Passagiere planmäßig am Flughafen präsentiert hatten. „60 gebuchte Passagiere waren allerdings gar nicht erst zum Abflug erschienen“, so ein Sprecher des Baden-Airports.

Sieben Passagiere überlegten es sich am FKB noch anders

Vor Ort entschieden sich dann aber noch mehr Menschen um. Sieben der 112 Passagiere hätten am Gate beschlossen, den Flug doch nicht anzutreten. „Die Maschine ist daher mit etwas Verspätung in Richtung Tel Aviv mit nur 105 Passagieren an Bord gestartet“, hieß es vom FKB.

Doch nach rund 20 Minuten Flugzeit habe die Fluggesellschaft dann entschieden, dass der Flug umgeleitet wird. Zurück zum Baden-Airport. 40 Minuten nach dem Start landete die Maschine wieder in Karlsruhe/Baden-Baden.

Der Flug zum Ben Gurion Airport im Südosten von Tel Aviv wurde daraufhin vollends gestrichen. Ebenso der Rückflug. Die Landung der Maschine aus Tel Aviv war für Samstag um 17.55 Uhr in Baden-Baden vorgesehen. Die irische Fluggesellschaft hat im bislang noch geltenden Sommerflugplan zwei wöchentliche Starts und Landungen nach und aus Tel Aviv. Die Flugzeuge starten und landen immer samstags und montags.

„Für die nächsten Flüge liegen – Stand jetzt – noch keine abweichen Informationen vor“, so der FKB-Sprecher. Der nächste Abflug ist für Montag (9. Oktober) um 6:10 Uhr geplant, die Ankunft aus Tel Aviv dann um 15:40 Uhr. „Wir gehen also davon aus, dass die Flüge stattfinden. Das kann sich aber jederzeit, auch kurzfristig noch ändern.“

Lufthansa stellt Flüge bis einschließlich Montag ein

Andere Fluggesellschaften hatten bereits am Wochenende Flüge in Richtung Israel gestrichen. Seit Samstag und bis einschließlich Montag würden alle Flüge nach Tel Aviv eingestellt, erklärte die Airline.

Lufthansa beobachte die Sicherheitslage in Israel kontinuierlich und stehe in engem Kontakt mit den Behörden. „Die Sicherheit unserer Gäste und Crewmitglieder hat für Lufthansa oberste Priorität.“

Die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss stellt ihren Flugverkehr nach Israel ab Samstagabend bis auf Weiteres ein. Sie nannte nach den Raketenangriffen aus dem Gazastreifen dafür Sicherheitsbedenken wegen der unklaren politischen Lage.

Die österreichische Austrian Airline (AUA) streicht ebenfalls alle Flüge und will kurzfristig entscheiden, wie es weitergeht

Reisewarnung vom Auswärtigen Amt

Das Auswärtige Amt warnt aktuell vor Reisen in den Gazastreifen, von Reisen nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete wird derzeit dringend abgeraten.

Die Lage sei hoch volatil, so das Amt, eine weitere Verschärfung der Lage, eine Ausweitung auf andere Gebiete des Landes und erhebliche Beeinträchtigungen des Flugverkehrs könnten nicht ausgeschlossen werden.