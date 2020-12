Passagiere müssen sich testen lassen

Wegen neuer Coronavirus-Mutation: Am Baden-Airpark landet vorerst letzte Maschine aus Großbritannien

Eine neue hoch ansteckende Variante des Coronavirus, die in Großbritannien und Südafrika aufgetreten ist, hat auch Auswirkungen auf die Region. Am Sonntagabend landete das vorerst letzte aus Großbritannien kommende Passagierflugzeug auf dem Baden-Airpark in Rheinmünster.