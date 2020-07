Mann in Behandlung

Schaeffler in Bühl meldet ersten Coronavirus-Fall

Auch ein Mitarbeiter von Schaeffler in Bühl ist am Coronavirus erkrankt. Das hat das Unternehmen am frühen Montagabend mitgeteilt. „Die betroffene Person ist in ärztlicher Behandlung. Schaeffler ist mit dem Mitarbeiter und seiner Familie in Kontakt. Der erkrankte Mitarbeiter ist der erste Schaeffler-Mitarbeiter, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde“, heißt es in einer Mitteilung.