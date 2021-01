Der Personen sind bei einem Autounfall in Halberstung leicht verletzt worden, weil zwei Fahrzeuge kollidiert sind. Alle drei mussten mit Rettungswägen in umliegende Kliniken gebracht werden.

Der Unfall hat sich am Mittwochmorgen an der Einmündung der Schiftunger Straße in die Landstraße 80 ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Autofahrer gegen 7.15 Uhr dort unterwegs, heißt es in einer Mitteilung der Offenburger Polizei. Dabei nahm er einem von links kommenden Fahrzeug die Vorfahrt.

Durch die Kollision beider Wagen trugen beide Fahrer, als auch ein Mitfahrer, leichte Verletzungen davon. Sie wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Hierzu wurde die Unfallstelle kurzeitig komplett gesperrt. Neben den Einsatzkräften der Polizei war auch die Feuerwehr aus Sinzheim angerückt.