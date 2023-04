Die ausgestellten Produkte der Markant-Lebensmittelmesse in Karlsruhe finden weitere Verwendung: Die Organisatoren spenden die Produkte an die Tafeln in Bühl und Rastatt. Für den Transport der Waren holen sich die Tafeln Hilfe.

Es ist Donnerstag, 18 Uhr. Vor und im Tafelladen herrscht geschäftiges Treiben. Neben der Vereinsvorsitzenden Sandra Hüsges sind Helfer vom Tafel-Team wie auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bühl im Einsatz, um Lebensmittel aus einem Kühltransporter zu räumen, in den Laden zu bringen und zu sortieren.

Energy-Drinks, Milchprodukte, Nudeln, Süßigkeiten – die Palette an Produkten ist breit gefächert. Haltbare Waren wie Dosensuppen, für die kein Platz mehr ist, sollen später in die Fridolin-Stiegler-Straße gefahren werden: Auf dem Parkplatz des Vereinshauses steht ein Container. „Spezialoperation Messe“ hat Hüsges die Aktion getauft.

Markant und Partner wollen ausgestellte Produkte spenden

„Im Februar erhielt ich den Anruf eines Mitorganisators der Lebensmittelfachmesse in der dm-Arena in Karlsruhe“, berichtet sie. „Es ging darum, ob wir interessiert seien, Waren zu übernehmen. Die veranstaltende Firma Markant und einige ihrer Partner hatten sich bereiterklärt, ihre ausgestellten Produkte zu spenden.“ Das sei natürlich eine tolle Überraschung gewesen, sagt Hüsges. „Offenbar hatte Eventmanager Axel Sator uns empfohlen.“

Da das Angebot auch mit Blick auf Manpower und Fahrzeuge eine ungewohnte Herausforderung darstellte und die Bühler Tafel eine enge Kooperation mit den Kollegen in Rastatt pflegt, regte sie dort an, den Termin gemeinsam wahrzunehmen. „Genau so haben wir das dann vereinbart. Wir haben all unsere Möglichkeiten aufgeboten, um der Aufgabe gerecht zu werden.“

Feuerwehren Neusatz und Balzhofen organisieren Fahrzeuge

Besonders erfreut zeigt sie sich über die Bereitschaft der Feuerwehr-Abteilungen Neusatz und Balzhofen, Kameraden „abzustellen“, um die Tafeln zu unterstützen und Fahrzeuge zu organisieren. „Konkret waren das ein Sattelschlepper der Spedition Sackmann, ein Kühltransporter der Firma Schaufler und ein Lastwagen der Spedition Martin.“

Die Expertise der Feuerwehrleute sei unglaublich hilfreich für den Einsatz gewesen, betont sie. „Das sind echt Profis. Sie haben alle Abläufe fantastisch koordiniert.“

In Karlsruhe gestartet sei das gesamte Team – rund 30 Personen, ukrainische Helfer inklusive – um 13 Uhr. „Zuerst wurde nur ich auf das Areal gelassen, um alles zu sondieren. Um 14 Uhr begann die Arbeit. Die Kisten mit Waren, die uns von rund 50 Ausstellern gespendet wurden, waren mit Hinweisen versehen. Alles verlief reibungslos. Das war auch die Rückmeldung der Messeleitung, als wir uns verabschiedeten.“

Bei einem Zwischenstopp in Rastatt wurden die Lebensmittel, wie Hüsges berichtet, unter den beiden Tafeln gerecht aufgeteilt. Wie sie findet, eine „super Zusammenarbeit“. „Und hier in Bühl heißt es jetzt noch einmal, geordnet vorzugehen“, sagt sie mit Blick auf das tatsächlich erstaunlich „frohe“ Schaffen. „Den Container haben wir für einen Monat gemietet, insofern haben wir etwas Luft, um die Waren nach und nach in den Ladenverkauf zu bringen.“

Damit sind unsere aktuell 2.000 Kunden wieder für eine Weile versorgt. Sandra Hüsges, Vereinsvorsitzende

Den großzügigen Spendern wie auch den Feuerwehren sei sie überaus dankbar, betont sie. „Damit sind unsere aktuell 2.000 Kunden wieder für eine Weile versorgt und haben sogar ein paar Produkte zur Auswahl, die wir noch nie im Laden hatten.“

Sie verweist etwa auf Fitness-Müslis, Datteln, Oliven oder auch Marktneuheiten. Die Tafel Bühl, sagt sie außerdem, sei eine der wenigen in der näheren Umgebung, die keinen Aufnahmestopp für Neukunden verhängt haben. „Und das soll auch so bleiben.“

Am Ende erzählt sie noch ein „nettes Detail“: „Einer unserer ukrainischen Bufdis – er wohnt in Neusatz – hat sich heute bei den Feuerwehrleuten so wohlgefühlt, dass er sich spontan bei der Abteilung angemeldet hat. Er will unbedingt Mitglied werden.“