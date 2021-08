Der Mann ist buchstäblich elektrisiert: Wenn der Bühler Eisenbahnhistoriker Thomas Gries über Bahnstrom spricht, dann hört man die Begeisterung für dieses Thema aus jedem Satz heraus.

Ohne den „Saft“ aus der Fahrleitung bewegt sich nicht nur auf der Rheintalbahn kein ICE und keine Stadtbahn.

Damit die zuverlässig Futter bekommen, gibt es in Deutschland ein komplexes System an Kraft- wie Umformerwerken und mehr. Rund 60 dieser Anlagen hat der profunde Kenner der lokalen Bahngeschichte besucht und dokumentiert, in Norwegen ebenso wie in Deutschland, der Schweiz und Österreich.