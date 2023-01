Polizei fahndet nach Tätern

Unbekannte beschädigen Snackautomat in Bühl und entwenden Inhalt

Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht vom 06.01. auf den 07.01. den Snackautomaten am Bahnhof in Bühl beschädigt. Sie entwendeten den Inhalt sowie das Bargeld im Automaten.