Ein Mann soll seine Partnerin in der gemeinsamen Wohnung in Bühl vergewaltigt haben. Im Mittelpunkt des zweiten Verhandlungstags stand nun die Aussage der Rechtsmedizinerin.

Das Schöffengericht am Amtsgericht Baden-Baden hat die Hauptverhandlung gegen einen Mann aus Straßburg am Mittwoch fortgesetzt. Der 31-Jährige soll seine ehemalige Partnerin im Juni 2022 in der gemeinsamen Wohnung in Bühl vergewaltigt haben.

Rechtsmedizinerin sagt aus

Im Mittelpunkt des zweiten Verhandlungstages stand die Aussage der Rechtsmedizinerin Ulrike Schmidt aus Freiburg. In der Nacht der vermeintlichen Tat wurde Schmidt benachrichtigt und sie machte sich aus dem Breisgau auf den Weg in die Klinik in Baden-Baden.

Hier traf sie gegen 3:50 Uhr auf das vermeintliche Opfer, das sich untersuchen lassen und die Spuren der Tat dokumentieren lassen wollte. „Sie gab an, nicht-einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben“ berichtete Schmidt dem Gericht. Der vermeintliche Täter habe sie dabei stark an den Handgelenken festgehalten und auch am Hals angefasst, wodurch Hautrötungen entstanden seien. Der Angeklagte hätte sie aber nicht gewürgt, so Schmidt weiter.

Bei ihrer Untersuchung diagnostizierte sie am rechten Oberschenkel der Frau blaue Flecken, die aber deutlich älter waren als einige Stunden. Als Erklärung gab die Frau an, sie sei als Produktionshelferin beschäftigt und habe sich die Blutergüsse bei der Arbeit zugezogen. „Im Gegensatz dazu könnten Hämatome am linken Bein der Frau aber im Zusammenhang mit einer Vergewaltigung stehen“ führte die Rechtsmedizinerin aus.

Gewalttat kann nicht ausgeschlossen werden

Im Intimbereich konnte sie bei ihr zwar keinerlei Verletzungen diagnostizieren, eine Gewalttat könne aber trotzdem nicht ausgeschlossen werden, denn: „Bei Vergewaltigungen unter Personen, die sich nahestehen, sind oft nur unspezifische oder geringe Verletzungen festzustellen, bei rund 40 Prozent der Opfer überhaupt nichts“, so die Medizinerin. Ob eine Penetration gegen den Willen der Frau stattgefunden hat, sei nicht nachzuweisen. Wenn Gegenstände für die Vergewaltigung verwendet würden, könnte es zwar zu Verletzungen kommen, speziell nach der Menopause seien Frauen im Genitalbereich deutlich verletzlicher. Das vermeintliche Opfer sei aber jünger und im gebärfähigen Alter.

Auch die Wunden des Angeklagten hat sich Schmidt auf Bildern angeschaut und dabei „schmalstreifige Hautrötungen“ an seiner Wange, der linken Brust und am Rücken festgestellt. „Das sind typische Fingernagelspuren, klassisch, wenn sich jemand zur Wehr setzt“, erklärte die Rechtsmedizinerin und wies das Gericht auf einen Widerspruch des Angeklagten hin. Der hatte ausgesagt, den Geschlechtsverkehr abgebrochen zu haben und ins Wohnzimmer gegangen zu sein. Dann habe er sich seine Boxershorts angezogen und es sei zum Streit gekommen, dabei habe ihm seine damalige Freundin auch Kratzspuren am Gesäß zugefügt. „Solche Spuren können nicht entstanden sein, wenn der Angeklagte Shorts getragen hat“, sagte Schmidt.

Angeklagter war alkoholisiert

Sie überprüfte auch die Angaben zum Alkoholkonsum des Beschuldigten. Dabei kam sie zu dem Ergebnis, dass der Mann mehr getrunken haben musste, als er in seiner Vernehmung angegeben hatte. Gegen 2:30 Uhr hatte man 1,16 Promille bei ihm gemessen. Mit drei bis vier Bier und ein bis zwei kleinen Flaschen Wodka sei dieser Blutalkoholwert mehr als fünf Stunden nach Konsum und den darauffolgenden Ereignissen nicht zu erklären. Nach Berechnungen der Medizinerin betrug der Blutalkoholwert des Angeklagten zum Zeitpunkt der vermeintlichen Tat wahrscheinlich zwischen 1,3 und 1,8 Promille.

Anzeichen einer Schuldunfähigkeit des Beschuldigten hatte Schmidt nicht feststellen können. Richter David Metz verlas zum Abschluss des zweiten Verhandlungstages noch sechs Vorstrafen des Mannes, eine in Deutschland wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr. In Frankreich sind sechs Vorstrafen des Beschuldigten aktenkundig, unter anderem wegen Diebstahls und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Das Urteil fällt am 9. August.