Geothermie in der Rheinschiene

Vulcan-Chef Horst Kreuter: „In Vendenheim wurde gegen alle Regeln der Technik verstoßen.“

Die Firma Vulcan will in der Rheinschiene Thermalwasser und Lithium fördern. Nach dem Unfall in Vendenheim und Erdbeben sind die Menschen skeptisch. Vulcan-Geschäftsführer Horst Kreuter verspricht Sicherheit.