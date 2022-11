Bohrloch aus den Siebzigern

Warum ein Geothermie-Projekt in Bühl trotz Energiekrise keine Chance hat

Schon in den 70er Jahren war in Bühl Geothermie ein Thema. Aber das Vorhaben endete mit einem nicht brauchbaren Bohrloch. Auch in der aktuellen Energiekrise sieht die Stadtverwaltung wenig Chancen.