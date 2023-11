E-Mobility-Campus

Drei Kräne bei Schaeffler in Bühl: Konzern betreibt großen Aufwand für Neubau in den Bußmatten

Es war ein Ballett der Mobilkräne, als Elemente für die neue Verbindungsbrücke des Schaeffler-Neubaus in den Bußmatten in Bühl eingebaut wurden. Doch warum treibt der Konzern so einen Aufwand?