Cuvée Glücksmomente kommt gut an

Jedes Jahr lassen sich die Affentaler Winzer für den Weihnachtszauber ein besonderes Programm für die Einstimmung auf das Fest einfallen. Neben der Verkostung von erlesenen Premiumweinen nebst stimmungsvoller Kellerführung gibt es auch wieder ein spezielles Charity-Event, das beim Weihnachtszauber am Sonntag, 3. Dezember, bei den Affentaler Winzern in Eisental vorgestellt wird.

Genuss und Kinderprogramm

Der Weihnachtszauber besteht aus vielen Facetten: Nach romantischen Kellerführungen mit Lesungen aus dem Kinderbuch Robby durch die Affentaler Weinkönigin Sarah, der badischen Weinprinzessin Alisa und der Bühler Zwetschgenkönigin Alexandra, gibt es Genuss mit allen Sinnen und ein Kinderprogramm mit Basteln.

„Wir richten das Augenmerk ganz auf den Charity-Aspekt. Dazu gehört auf jeden Fall unser spezielles Cuvée unserer badischen Weinprinzessin Alisa Höll, das sie selbst aus den Rebsorten Riesling, Sauvignon Blanc und Scheurebe kreiert hat“, stellt Geschäftsführer Ralf Schäfer heraus.

Der spezielle Wein stehe als ein besonderes Produkt ganz für sich und komme bei Verkostungen auf Messen und diversen Weinveranstaltungen sehr gut an. „Es war für mich immer ein besonderer Wunsch, einmal ein Cuvée kreieren zu dürfen. Und ich freue mich riesig darüber, wie gut es ankommt. Und die doppelte Freude dieses Glücksmomente-Weines werden deshalb auch mir zuteil“, ergänzt Weinprinzessin Alisa Höll.

Mittlerweile wurden bereits 2.000 Euro als Spendengutschein an die Lebenshilfe der Region Baden-Baden/Bühl und Achern übergeben. „Der Wein steht für sich und kommt gut an. Alisa Höll hat damit eine neue Tür aufgestoßen. Und ich sehe den Wein auch künftig als Bestandteil unserer Kollektion“, schaut Schäfer optimistisch in die Zukunft.

Hilfe bei Krebserkrankung

Mit dem Mutmach-Buch-Projekt Robby stellen die Affentaler eine Herzenssache in den Vordergrund, das neben den Spenden durch die Käufer beim Weihnachtszauber auch die Affentaler mit ihrem Adventskalender unterstützen. „Es geht dabei konkret um Hilfe für betroffene Familien und deren krebskranken Kinder.

Das Mutmach-Buch orientiert sich an dem konkreten Fall eines krebskranken Kindes, das zusammen mit der Familie bei einer Delphin-Therapie in Curaçao sehr viel Unterstützung erfahren hat“, erläutert Sybille Zimmer den Hintergrund. Sie selbst unterstützte den Autor bei dem Buchprojekt des Fördervereins für krebskranke Kinder Karlsruhe als Grafik-Designerin aus Rheinau bei der Gestaltung maßgeblich. Die Unterstützung der Familien ziele nicht nur auf die Therapie, sondern auch auf die begleitende Betreuung der Angehörigen erkrankter Kinder.

Der Vater des Kindes ist Autor der Charity-Buches, das die Abenteuer eines kleinen Delfins auf der Reise zum Glück schildert. „Für eine Spende von mindestens zehn Euro ist das Mutmach-Buch auch ein schönes Geschenk für Weihnachten“, ergänzt Designerin Sybille Zimmer. Und wem an diesem Nachmittag der Sinn nach einem Spaziergang steht, bekommt Informationen über die Kooperation zwischen den Affentaler Winzern und dem Heimatverein Eisental zum Thema neu angelegter Rotweinweg bei Altschweier.