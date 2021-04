Weinbauprojekt in Bühl: Ein kleiner Beitrag zur Lösung eines großen Problems

Die zunehmenden Brachflächen in den Rebbergen rund um Bühl verlangen nach einer Lösung. Die aber ist schwierig zu finden. Im Kappelwindecker Danngraben könnte nun ein kleiner Beitrag geleistet werden, mit neuen Rebsorten, einem engagierten Bio-Winzer – und Bretonischen Zwergschafen.

Eine schwäbische Lösung für ein badisches Problem: Eine vier Hektar große Fläche im Kappelwindecker Danngraben könnte zu einem Beispiel dafür werden, wie der Trend zu immer mehr Brachflächen zu verlangsamen oder gar zu stoppen und die Folgen des strukturellen Wandels im Weinbau zu mildern sind.

Die sind offensichtlich, wie auch der Bühler Oberbürgermeister Hubert Schnurr weiß: „Das ist ein Riesenproblem und nimmt zu. Es in den Griff zu bekommen, ist aber äußerst schwierig.“ Im Danngraben setzt Guido Seyerle aus dem Hohenlohische auf ein in sich geschlossenes Ökosystem, Biodiversität und Nachhaltigkeit. „Solche alternative Bewirtschaftungsformen können ein wenig zu einer Lösung beitragen“, sagt Schnurr.

Gemeinsam gehen Seyerle und die Stadtverwaltung das Vorhaben an, für das eine Förderung aus dem Leader-Programm in Aussicht gestellt ist. Bis zum 31. August sind zwei Anträge zu stellen, da die Fläche in zwei Teile gegliedert wird. Im unteren Teil ist Bio-Weinbau vorgesehen. Aktuell läuft noch der Grunderwerb.