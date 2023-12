Weihnachten rückt immer näher und damit auch die Frage nach passenden Geschenken für die Liebsten. Bücher sind in dieser Beziehung bewährte Klassiker. Aber welches Buch passt zu welchem Leser? Wir machten uns auf und hörten zu, als die Händler in Bühl auch in der trubeligen Verkaufs-Atmosphäre noch einen Moment fanden für die Tipps beim Weihnachtseinkauf.

Welche Bücher empfiehlt die Leseinsel in Bühl?

Laut dem Online-Blog „Basmo“ hat das Lesen viele Vorteile: Wer liest, trainiere vor allem seine kognitiven Fähigkeiten, verbessere sein Vokabular und seine Konzentrationsfähigkeit. Ein Buchgeschenk ist deswegen auch ein wohlwollendes Kompliment, das sagt: „Du bist intelligent, ich traue dir etwas zu und ich möchte dich fördern.“

Außerdem ist es persönlich, günstig und auch leicht zu verpacken. Aber ist Lesen wirklich für jeden etwas? Weder nein noch ja, sagt Christine Knuchel aus der Buchhandlung Leseinsel in der Hauptstraße: „Es gibt eine lesende und eine nicht lesende Gesellschaft“.

Sie empfiehlt den für den deutschen Buchpreis nominierten Roman „Paradise Garden“ von Elena Fischer. Das ist eine gute Geschichte darüber, wie man trotz prekärer Verhältnisse in Würde und Schönheit leben könne, so lautet die Buchkritik. Für Krimi-Fans empfiehl Knuchel „Sekunden der Gnade“ von Dennis Lehane und „Igenium“ von Danielle Trussoni.

Lese-Tipps für Jugendliche

Aber auch für Jüngere sind Bücher tolle Weihnachtsgeschenke. „Es gibt in jeder Altersgruppe Leser“, räumt Christine Knuchel mit einem Klischee auf. Für junge Erwachsene rät sie zu der Fantasy-Reihe „Lux“ von Jennifer L. Armentrout beginnend mit dem ersten Buch „Obsidian – Schattendunkel“.

Immer mehr junge Leser greifen nach ihrer Erfahrung auch zunehmend zu englischen Werken. Zum Beispiel dem weihnachtlich, romantischen „Kisses In The Snow“ von Debbie Macomber. Auf der Liste steht das vor allem auf TikTok beliebten „Fourth Wing“ und dessen neu erschienenen Nachfolger „Iron Flame“ von Rebbeca Yarros.

Auch die Neuerscheinungen „Murthag“ von Bestseller-Autor Christopher Paolini und „Die Farben der Rache“, der von vielen lang ersehnte Nachfolger Cornelia Funkes „Tintenwelt“-Reihe, sind bei Jugendlichen gefragte Bücher. Beide Titel sind natürlich auch für ältere Fans der beiden Welten zu empfehlen. Auch für die ganz Kleinen, ab 8 Jahren, findet sich etwas. Etwa neue Teile der Reihen „Gregs Tagebuch“ oder „Schule der magischen Tiere“ beispielsweise.

Dauerbrenner bei Büchern sind „Die drei ???“

Ein Dauerbrenner, der nach Meinung von Buchhändlerin Knuchel immer geh, ist die berühmte „Die drei ???“-Reihe, der Autor Robert Arthur ins Leben gerufen hat. Was einst als Jugendkrimi-Reihe gedacht, war prägte eine ganze Generation und ist mittlerweile Kult.

Da bis heute neue Geschichten im Franchise erscheinen, findet sich bestimmt nicht nur für junge Leser, sondern auch für alteingesessene Fans, ein neues Lieblingsbuch im „Die drei ???“-Universum. Und ein schönes Buch für Kinder und deren besserwissenden Eltern ist ‘Das Klugscheißerchen’ vom Marc-Uwe Kling, das man auch gut vorlesen kann. Der Witz dabei: Nur die richtigen Klugscheißer können das Klugscheißerchen überhaupt erkennen.

Buch-Empfehlungen für Frauen von Osiander in Bühl

Ein paar Schritte weiter auf der Bühler Hauptstraße hat Jasmin Waidmann einige Angebote zum Weihnachtsfest parat. „Vor allem Frauen interessieren sich für Familienbeziehungen. Und da passt ganz schön das neue Buch von Vigdis Hjohrt, die auf verschiedenen zeitlichen Ebenen die Beziehung Mutter-Tochter beschreibt. Nach Jahren kehrt die Tochter aus den USA als bekannte Künstlerin zurück und bekommt nur ganz schwer einen Zugang zu ihrer Mutter“, erklärt die Buchhändlerin zum Titel „Die Wahrheit meiner Mutter.“

Berlin in den 20er-Jahren, eine neue Frauenwelt tut sich auf und spielt auf zwei Ebenen. Es geht um die Freundschaft der Großmutter mit der besten Freundin. „Das Buch Porträt auf grüner Wandfarbe ist ein schöner Frauenroman, den ich nur empfehlen kann“, betont die Buchhändlerin.

Buch-Geschenke zu Weihnachten für Männer

Und für die Männer? „Die Antwort heißt ‘Die Erfindung des Lächelns vom Tom Hillenbrand“, erklärt Jasmin Waidmann. Der Roman ist sehr kunstbezogen und beleuchtet das Verschwinden und die aufregende Jagd nach der geklauten Mona Lisa aus einer Ausstellung in Louvre.

Auch ein Sachbuch empfiehlt die Buchhändlerin ihren Kunden, da die Beiträge darin aufklärend zeitgenössisch sind. Giovanni di Lorenzo hat in seinem Band ‘Vom Leben und anderen Zumutungen’. Darin entfaltet sich ein Kaleidoskop von Gesprächen mit prominenten Zeitgenossen, die eben auch viel von unserer gesellschaftlichen Entwicklung zeigen. „Da findet man Victor Orban ebenso wie Udo Jürgens und ein schwieriges Interview mit dem türkischen Präsidenten Erdogan.“