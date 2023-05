8.000 Unimog-Freunde

30 Jahre Unimog-Club Gaggenau: Teilemarkt am 13. Mai in Kuppenheim

Am 15. Mai besteht der Unimog-Club Gaggenau (UCG) seit 30 Jahren. Im Vorfeld des Geburtstags lädt der Verein am 13. Mai zu einem Teilemarkt in Kuppenheim ein.