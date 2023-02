Der Unimog kommt im Kleinformat nach Gaggenau

Am 4. und 5. März wird im Unimog-Museum in Gaggenau erstmals ein Branchenevent für den Funktionsmodellbau unter dem Motto „Best of“ stattfinden. Hierbei handelt es sich um eine Herstellerpräsentation der führenden deutschen Modellbau-Manufakturen und Zulieferer.

Während der zweitägigen Veranstaltung, die an beiden Tagen zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet ist, findet auch eine Challenge für mitgebrachte Modelle, Workshops zu verschiedenen Themen rund um den Funktionsmodellbau sowie ein Branchentalk statt.

Veranstalter des Branchenevent ist die Firma ScaleArt aus dem pfälzischen Waldsee. Das Familienunternehmen ist eine Modellmanufaktur für Nutzfahrzeuge und Baumaschinen, das sich auf Modelle im Maßstab: 1:14,5 spezialisiert hat. Das Unternehmen besteht seit nunmehr 23 Jahren und beschäftigt aktuell 25 Mitarbeiter. „Wir haben nur Kollegen zu der Ausstellung „Best Of“ eingeladen, die ihre Modelle, wie wir, selbst bauen“, sagt Bernd Brand.

Originalgetreue Modelle im Gaggenauer Unimog-Museum

Eine Sattelzugmaschine, so der Geschäftsführer, bringt es als Modell auf einen Meter. Bis ins kleinste Detail werden die einzelnen Maschinen originalgetreu nachgebaut. „Vor einigen Jahren haben wir unseren Traum, den Unimog als Modell zu bauen, mit zunächst einem Prototyp erfüllt“, sagt Brand. Bis zur Fertigstellung des ersten Fahrzeugs verging jedoch einige Zeit. „Bei uns entstehen die Fahrzeugmodelle nicht am Fließband, sondern in Handarbeit.“

Bei jedem Fahrzeug, das ScaleArt baut, handelt es sich um ein Unikat, welches nach den Wünschen des jeweiligen Modellsammlers gefertigt wird. „Jeder kann sich seinen Traum bestellen.“

Jährlich werden bei der Pfälzer Modellmanufaktur unter anderem rund 50 Unimog gebaut. Allerdings sind die einzelnen Fahrzeuge auch als Bausatz mit entsprechenden Bauunterlagen erhältlich.

Das Engagement mit dem Unimog ließ sich die Firma ScaleArt rund 500.000 Euro kosten. Hierin enthalten ist auch die Konstruktion sowie die Beschaffung der Werkzeuge zur Fertigung der Einzelteile. Bernd Brand machte im Gespräch mit unserer Redaktion auch deutlich, dass es sich bei den Fahrzeugmodellen um keine Kinderspielzeuge handelt.

Modellbau-Firmen aus ganz Deutschland in Gaggenau vertreten

Bei der „Best of“ werden neben der Firma ScaleArt weitere acht Modellbaufirmen aus Deutschland vertreten sein. Brand machte deutlich, dass im Unimog-Museum bei „Best Of“ jedoch kein expansiver Modellbau vertreten sein wird.

„Bei den beteiligten Firmen geht es um Handwerkskunst“, macht Brand deutlich. Rund 100 Modelle werden an beiden Tagen bei der Sonderausstellung zu sehen sein. Hierzu gehören unter anderem auch Feuerwehrfahrzeuge, Sattelschlepper, Kipperfahrzeuge sowie auch Flugzeugmodelle. Vertreten bei der Ausstellung ist auch die Firma Pistenking, die sich Pistenraupen im Maßstab 1:12 verschrieben hat.

„Wir werden den Besuchern der Ausstellung aber auch unter dem Motto „Zeig mir dein Handwerk“ Einblick in unsere Arbeit gewähren“, sagt Brand.