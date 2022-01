Frist bis zum 19. Januar

Ansturm auf Führerschein-Umtausch in Gaggenau und Rastatt führt zu Auslastung und Engpässen

Mit dem Führerschein-Umtausch hat das Bürgerbüro in Gaggenau gerade alle Hände voll zu tun. In der Führerscheinstelle in Rastatt kommt es sogar zu Engpässen. Mit diesen Wartezeiten müssen Antragsteller rechnen.