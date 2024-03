Nach 46 Jahren endet die Geschichte des Fitness Center Murgtal. Die Inhaber der benachbarten Tanzschule „Tanzkraftwerk“, Manuel Kailer und Alexandra Wojcik, führen das Center unter dem Namen „Powerhouse“ weiter und luden am Wochenende zu zwei Tagen der offenen Tür.

Aus Fitness-Center Murgtal wird Powerhouse

Im „Tanzkraftwerk“ in der Gaggenauer Leopoldstraße 1 unterrichten die beiden staatlich anerkannten Tanzpädagogen die modernen Tanzformen Hip Hop, Jazz, Contemporary, Ballett, Commerical, Heels und Breakdance.

Das Tanzstudio im Murgtal ist nicht das einzige, das Alexandra Wojcik und Manuel Kailer betreiben. Seit 2017 haben sie Kraftwerke in Stuttgart, Göppingen, Plochingen, Baden-Baden und Ottersweier eröffnet. Seit November 2022 sind sie unmittelbare Nachbarn des Fitnesscenters; die Tanzschülerinnen und Tanzschüler gelangen über einen eigenen Zugang und durch eine Glastür vom Center in den Tanzraum.

Rückzug aus gesundheitlichen Gründen

„Wir hatten nie Berührungsängste und stets ein sehr gutes Verhältnis zu Volker Kraus, dem Inhaber des Fitness Center Murgtal“, sagen die beiden neuen Inhaber.

Dass sich der 67-jährige Kraus nach fast fünf Jahrzehnten aus der Fitnessbranche zurückzieht und sein Unternehmen verkaufte, habe gesundheitliche Gründe, erklärt sein Sohn Markus. Der 40-jährige Fitnesstrainer arbeitete bei seinem Vater. Er bleibt den Mitgliedern des nun in „Powerhouse“ umbenannten Centers als fest angestellter Trainer und Übungsleiter erhalten. „Das Fitness Center ist in guten Händen“, ist Markus Kraus überzeugt.

Neues Outfit und frische Farbe

Bevor die neuen Inhaber ihr Powerhouse am Wochenende Mitgliedern und Besuchern bei den Tagen der offenen Türe präsentierten, erhielt es ein neues Outfit.

Die Wände wurden grau gestrichen, der Thekenbereich umgestaltet, eine Sitzecke eingerichtet und natürlich das neue Logo installiert. „Das Kursangebot behalten wir zunächst in der bekannten Form bei, wollen es aber später erweitern“, sagt Manuel Kailer.

Zum Fitnessangebot in Gaggenau gehören beispielsweise Krafttraining, Rücken-Fit, Bauch-Beine-Po, Faszientraining oder Seniorengymnastik. Für die Mitglieder ändert sich also wenig.

Am Tresen zum Einchecken empfängt nun Alexandra Wojcik die Sportlerinnen und Sportler. Als Inhaberin einer Trainer B-Lizenz wird sie auch an den Geräten einweisen. Die Fitnessbranche ist Wojcik nicht unbekannt; sie arbeitete bereits in Tanzprogrammen des neuseeländischen Unternehmens Les Mills International, das Gruppenfitnessprogramme entwickelt, mit.

Sportler loben familiäre Atmosphäre

Und wie finden die Sportler des Centers den Beginn der neuen Ära? Der Bischweierer Sebastian Stößer trainiert seit zehn Jahren in Gaggenau.

Er sagt: „Das besondere hier ist die familiäre Atmosphäre. Die Leute sprechen miteinander, wir sind eine Gemeinschaft. Das neue Team ist total in Ordnung, die beiden sind sehr sympathisch.“