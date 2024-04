So lief der Sicherheitstag an der B462 in Gaggenau

Gut, dass hier gerade keine Tempokontrollen gemacht werden – denn der „Geschwindigkeitstrichter“ funktioniert nicht so richtig: Eigentlich sollte der Verkehr auf Höhe des Amalienberg-Parkplatzes an der B462 nur noch mit Tempo 30 dahinrollen, nachdem er vorher bereits von 70 auf 60 gedrosselt wurde. Doch immer wieder rauschen Autos deutlich schneller vorbei und lassen dem Polizisten mit der Kelle kaum eine Chance, Fahrzeuge rauszuwinken.

Verkehrskontrolle am Amalienberg-Parkplatz in Gaggenau

Statt von rechts nach links schwenkt der Mann in Uniform und Warnweste seine Kelle beschwichtigend von oben nach unten. Grundsätzlich winke er nach dem Zufallsprinzip raus, sagt der Polizist. Es bleibe ihm sowieso kaum eine andere Möglichkeit: „Durch die Scheiben sieht man kaum etwas und die Autotypen verraten auch selten was über die Fahrer.“ Wer allerdings dicht auffährt und drängelt, den erwischt es tendenziell eher als „gesittete“ Fahrer. „Das Verhalten spielt schon eine Rolle.“

Das ist meine erste Kontrolle überhaupt. anonym

junge Autofahrerin

Jetzt hat es eine sportliche Mercedes-Limousine in Rot erwischt. Eine junge Frau sitzt hinter dem Steuer. „Das ist meine erste Kontrolle überhaupt“, sagt sie nervös. Fahrzeugpapiere, Warnweste, Verbandkasten und Warndreieck will der Polizist von ihr sehen. „Da hinterfragt man sich schon, ob man alles richtig gemacht hat.“

Kurz darauf gibt es Entwarnung. „Alles vorbildlich“, sagt der Polizist und reicht ihr die Papiere zurück. „Da bin ich aber erleichtert“, ruft die junge Frau und ein Lachen breitet sich auf ihrem Gesicht aus. Als sie den Motor startet, um in den Feierabend zu fahren, holt sie Luft. „Erst mal tief durchatmen.“

30 Fahrzeugkontrollen in einer Stunde

Die meisten Kontrollen laufen an diesem Mittwochnachmittag so entspannt ab, wie die der jungen Frau. „Einen Gurtverstoß gab es in der ersten Stunde“, sagt Jens Vogel, Leiter des Gaggenauer Polizeireviers, das die Verkehrskontrolle gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei organisiert hat. Rund 30 Fahrzeuge sind in der Zeit bereits kontrolliert worden.

Trotzdem stehen zwei von Vogels Kollegen mit Maschinenpistolen auf dem Parkplatz. „Zur Absicherung“, sagt Vogel. Anders als in amerikanischen Krimiserien würde zwar niemandem hinterhergeschossen, der ohne zu Halten durch die Kontrolle rauschen würde. Aber die Bewaffnung werde bewusst zur Abschreckung eingesetzt.

Ein schwarzer Kleinwagen rollt auf die Beamten zu. Ein Vater mit seinem Sohn sitzen darin. Wenn Kinder im Spiel seien, werde besonders genau hingeschaut, erklärt Revierleiter Vogel. Denn ein falsch sitzender Gurt oder ein fehlender Kindersitz könnten schnell zur tödlichen Gefahr werden.

Polizistin hilft bei Suche nach dem Warndreieck

Auch hier schauen die Polizisten genauer hin – und sehen, dass der Gurt des Jungen nicht über die Schulter führt, sondern unter der Armbeuge entlang. Gemeinsam mit dem Vater wird geruckelt und probiert, doch der Gurt bleibt zu kurz. „Setzen Sie Ihren Sohn ausnahmsweise nach vorn“, geben die Polizisten dem Mann mit. Und: „Lassen Sie den Gurt reparieren.“ Das werde er tun, verspricht der Vater und fährt erleichtert weiter.

Manchmal sind es auch ganz kleine Handreichungen, die für ein gelöstes Lachen sorgen. Etwa bei Bernd Frey aus Ettlingen. In 40 Jahren Autofahren sei das seine erste Kontrolle, sagt er und steigt in seinen Wagen ein. Und er habe keinen blassen Schimmer gehabt, wo in seinem Mini das Warndreieck versteckt sei. „Das musste mir dann die Polizistin zeigen.“

Die Aktion am Amalienberg-Parkplatz ist nur eine von zahlreichen Aktionen. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg sind am Mittwoch etwa 250 Einsatzkräfte unterwegs. Vier Schwerpunkte allein gibt es im Bereich des Gaggenauer Reviers.

Bußgelder gibt es auch am Sicherheitstag der Polizei

Neben der stationären Verkehrskontrolle am Nachmittag sind die Polizisten morgens zu mobilen Kontrollen unterwegs. Dabei stehen vor allem die Anschnallpflicht und das Handyverbot am Steuer im Vordergrund. Auf Parkplätzen von Supermärkten geht es am Vormittag speziell um Gelegenheitsdiebstähle von Wertgegenständen in offenstehenden Autos. Am Abend wiederum stehen Kontrollen unter dem Motto „sichere Innenstadt“ in Gaggenau und Gernsbach an.

Doch auch wenn es ein Aktionstag ist: Bußgelder gibt es trotzdem. Und je nach Delikt kann das auch saftig sein. Für das Handy in der Hand oder am Ohr geht es mit 100 Euro und einem Punkt in Flensburg los. „Plus Verwaltungsgebühren kommen da locker 120 Euro zusammen“, weiß Revierleiter Vogel.

Für den Ettlinger Bernd Frey geht es ohne Bußgeld weiter. „Alles in Ordnung“, ist er zufrieden. Nur, dass er jetzt etwas später in den Schnee auf dem Kaltenbronn komme.