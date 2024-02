Gastronomie

Jubel in Forbach: Genossenschaft Giersteinhütte gegründet

382 Gründungsmitglieder zählt die Genossenschaft Giersteinhütte. Sie ist am Mittwochabend in der Murghalle Forbach aus der Taufe gehoben worden. Das Projekt Wander- und Vesperhütte in Bermersbach geht jetzt in die Realisierung.