Umbau des einstigen Rossstalls

Nationalpark Schwarzwald: In Herrenwies entsteht ein entscheidendes Puzzleteil

An der Akzeptanz des Nationalparks Schwarzwald mangelt es vor allem in den Anrainer-Gemeinden. Das könnte sich durch das neue Besucherzentrum in Forbach-Herrenwies ein Stück weit ändern.