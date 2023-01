DRK-Rettungswache Forbach in neuen Räumlichkeiten

Die bisher sehr beengte räumliche Situation für die Rettungswache Forbach des DRK-Kreisverbandes Bühl-Achern in einem Nebengebäude des Krankenhauses Forbach ist Vergangenheit. Inzwischen ist die Rettungswache in der ehemaligen Notaufnahme der Klinik untergebracht. Die Rahmenbedingungen haben sich damit erheblich verbessert, teilt das DRK mit.

Der DRK Kreisverband Bühl-Achern ist seit vielen Jahren mit der Rettungswache Forbach und einem Rettungswagen im 24 Stunden-Dienst an 365 Tagen vor Ort. Dadurch soll die Notfallrettung im Murgtal sichergestellt werden.

Die ersten Gespräche mit dem Klinikum und den Kostenträgern für den Umzug begannen Ende 2020.

Bevor im Herbst 2021 mit der Planung begonnen werden konnte, mussten vor allem technische Weiterentwicklungen bei den Fahrzeugen und der wachsende Platzbedarf durch neue Vorgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes berücksichtigt und mit einbezogen werden. Im Frühjahr 2022 konnten dann die Umbaumaßnahmen beginnen.

„Vor allem die Weiterentwicklungen im Fuhrpark und die dadurch größer gewordenen Rettungswagen mit hochspezifizierter technischer Ausstattung hatten zur Folge, dass auf einigen Rettungswachen die Garagen zu klein wurden oder, wie in Gernsbach der Fall, für das neue Notarzt-Einsatzfahrzeug ein Carport gebaut werden musste“, erläutert DRK-Vorsitzender Felix Brenneisen.

