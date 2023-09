Zwei Mitarbeiter erlitten Blessuren, zwei Polizeibeamte wurden ebenfalls verletzt. Ein Mann randalierte am Donnerstagnachmittag im Gaggenauer Ausländeramt.

Zur Person des Randalierers machten die Polizei und die Stadtverwaltung keine Angaben. Nach Zeugenangaben habe es sich nicht um einen deutschen Staatsbürger gehandelt. Der Mann habe im Rathaus zunächst einen Mitarbeiter geschlagen. Gegen 15 Uhr soll der Mann im Ausländeramt einen Mitarbeiter tätlich angegangen haben, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Beim Eintreffen der Streife ging er diese direkt tätlich an, leistete Widerstand und verletzte dabei zwei Beamte. Der Mann wurde zum Polizeirevier gebracht. Die Hintergründe und genauen Abläufe der Vorkommnisse sind nun Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.

Geschrei und berstende Möbel

Die Räume der Ausländerbehörde befinden sich im Erdgeschoss des Gaggenauer Rathauses. Etwa ein Dutzend Menschen vor und in den Zimmern wurden Zeuge des Gewaltausbruchs. Der Lärm des berstenden Mobiliars war auch in anderen Stockwerken zu hören, berichten sie. Nach Berichten war der Mann in das Zimmer einer Mitarbeiterin gestürmt, habe geschrien und sei sofort gewalttätig geworden. Versuche, ein Gespräch mit ihm zu führen, seien erfolglos geblieben. Zwei Mitarbeiter des Rathauses zogen sich dem Vernehmen nach leichtere Blessuren zu.

Bislang keine Auskunft zu Hintergründen

Zur Ursache des Gewaltausbruchs erteilten Polizei und Stadtverwaltung keine Auskünfte. Ebenso keine Auskunft gab es zu seiner Nationalität, Alter und möglichen Hintergründen des Vorfalls. Es gebe immer wieder mal Zwischenfälle für die Bediensteten des Ausländeramts, „aber so extrem war es noch nie“, berichtete eine Zeugin.

Extrem schnell sei die Polizei da gewesen. Für Aufsehen bei Gaggenauer Innenstadtbesuchern sorgte ein Polizeiauto, das mit Martinshorn und Blaulicht durch die Fußgängerzone zum Rathaus fuhr.

Oberbürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) hat dem Randalierer Hausverbot erteilt. Das Ausländeramt wurde bis einschließlich Freitag geschlossen. Vereinbarte Termine finden aber statt, betonte eine Sprecherin der Stadtverwaltung.

Vielen Gaggenauern ist die Bombendrohung gegen die Stadtverwaltung noch in Erinnerung, die im März 2017 für Aufsehen sorgte. Sie war vermutlich eine Reaktion auf die Absage einer Veranstaltung, bei der der türkische Außenminister in Bad Rotenfels hätte sprechen sollen.