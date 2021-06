Gaggenau sieht erstem Gazprom-Engagement entgegen

Der russische Erdgasriese Gazprom könnte auf seinem Expansionskurs erstmals auch in Mittelbaden aufschlagen. Die Firma Hurrle Spezialtransporte aus Gaggenau befindet sich in Verhandlungen über den Bau einer Erdgastankstelle auf ihrem Gelände.

Erdgastankstelle in der Planung

Die Benz-Stadt Gaggenau könnte in absehbarer Zeit zum ersten Standort einer Gazprom-Erdgastankstelle in Mittelbaden werden.

Die Firma Hurrle Spezialtransporte, die in ihrem Fuhrpark in Ottenau 40 große Laster – ein Teil besteht aus Erdgas-Lkw – unterhält, befindet sich in aussichtsreichen Gesprächen mit dem russischen Erdgasriesen.

Nach den Sommerferien könnten die konkreten Planungen beginnen, sagt Geschäftsführer Ferdinand Hurrle im BNN-Gespräch. Die Stadtwerke Gaggenau haben die technischen Anschlussmöglichkeiten bereits vor Ort geprüft und grundsätzlich grünes Licht gegeben.