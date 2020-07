Thomas Dorscheid Autor

Thomas Dorscheid ist schon lange mit dem Murgtal verbunden. Der gebürtige Saarländer hat an der Universität in Saarbrücken Germanistik und Sozialkunde mit dem Abschluss Staatsexamen studiert. Nach dem Volontariat 1986/87 bei den Badischen Neuesten Nachrichten blieb er der Zeitung treu. Schnell wurde die Redaktion Gaggenau zu seiner journalistischen Heimat, seit 2001 mit einer Führungsfunktion. Dorscheids Anspruch ist es, offizielle Verlautbarungen etwa aus den Rathäusern zu hinterfragen und Hintergründe zu recherchieren. Deshalb gehört die Kommunalpolitik, die alle Menschen vor Ort betreffen, zu seinen Lieblingsthemen. In seiner Freizeit ist er gerne in der Natur unterwegs, wobei er die Höhen des Nordschwarzwalds genauso mag wie einen Ausflug an den nahe gelegenen Rhein.