Nicht mehr im klag

Gaggenauer Kultveranstaltung Christgenau wechselt die Location

Seit 2008 ist für viele Fans von Livemusik im Murgtal der 23. Dezember gesetzt: „Christgenau“ hieß es da in der klag-Bühne in Gaggenau. In diesem Jahr findet das Party-Event woanders statt.