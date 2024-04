Gaggenauer übernimmt Leitungsfunktion in der Traube Tonbach

Benjamin Scheiter unterstützt fortan die operative Leitung des Hotels Traube Tonbach. Der aus Gaggenau-Winkel stammende Hoteldirektor verstärkt seit 1. März die Inhaberfamilie Finkbeiner und das bisherige Führungsduo des Ferien- und Feinschmeckerhotels, wie das Unternehmen mitteilt.

Der 36-jährige Scheiter bekleide damit eine Führungsposition in einer der renommiertesten gastronomischen Adressen Deutschlands, heißt es weiter.

Gaggenauer im Traube Tonbach: Ausbildung als Grundstein für internationale Karriere

Nach Besuch des Goethe-Gymnasiums in Gaggenau absolvierte Scheiter seinen Zivildienst in Peru, bevor er mit einer Ausbildung zum Hotelfachmann mit Zusatzqualifikation Hotelmanagement in der Traube Tonbach den Grundstein für seine internationale Karriere legte.

Nach mehreren Führungspositionen in erstklassigen Hotelgruppen weltweit unter anderem für Four Seasons London und die Oberoi Group in Dubai ist er nun in den Schwarzwald zurückgekehrt.

„Es ist eine Ehre, wieder Teil der Traube-Familie zu sein und ich freue mich sehr darauf, die Traditionen und den exzellenten Service dieses renommierten Hauses fortzusetzen“, sagt Scheiter.

Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel beschäftigt in Baiersbronn rund 330 Mitarbeitende. Auch die Inhaberfamilie freut sich über die Verstärkung an der Spitze ihres Hauses.

„Wir heißen Benjamin Scheiter herzlich willkommen zurück im Team. Er kennt unseren Qualitätsanspruch von der Pike auf und bringt neben viel Erfahrung und Esprit auch die herzliche Persönlichkeit mit, die wir uns für diese besondere Gastgeberrolle gewünscht haben“, bestätigt Hotelier Heiner Finkbeiner.