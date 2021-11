Angebot für Erdgastankstelle

Gewerbegebiet Gaggenau-Rotenfels könnte Gazprom-Standort werden

Für den Bau einer Gazprom-Erdgastankstelle in Gaggenau haben die Stadtwerke ein Angebot an die Deutschlandzentrale des Konzerns nach Berlin geschickt. Es wäre die erste in der Region.