Stadt sieht „die Kirchen in der Pflicht“

Gemeinsame Teststrategie für Gaggenauer Kindergärten scheitert am Geld

Die Stadt Gaggenau wendet die PCR-Lolli-Tests in den eigenen Kindergärten an und wertet sie als Erfolg. Angestrebt wird eine Ausweitung der Strategie auf alle Kindergärten in der Stadt. Doch um die Zusatzkosten ist hinter den Kulissen ein Streit entbrannt.