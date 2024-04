Kultureller Austausch

Baccarat und Gernsbach feiern 60 Jahre Städtepartnerschaft

Seit sechs Jahrzehnten verbindet Gernsbach und Baccarat eine besondere Freundschaft. Die Städtepartnerschaft wird am Samstag, 13. April, in Baccarat gefeiert. Auch in Gernsbach soll es eine Feier geben.