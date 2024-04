Straubenhardter und Neuenbürger Unternehmen präsentieren sich am kommenden Sonntag beim Frühlingsfest. Die Leistungsschau wird von den beiden Wirtschaftsbünden gemeinsam ausgerichtet. Schauplätze sind die Gewerbegebiete und Einkaufszentren „Wilhelmshöhe“ in Neuenbürg und „Hube“ in Conweiler.

Mit dabei sind auch Unternehmen aus Bad Herrenalb und Dobel. Rund fünfzig Firmen informieren über ihre Produkte und Dienstleistungen. Die Unternehmen wollen auf diesem Weg auch neue Mitarbeiter und Auszubildende ansprechen.

Frühlingsfest in Straubenhardt und Neuenbürg: Geschäfte am Sonntag geöffnet

Es gibt einen Automarkt auf dem Edeka Parkplatz in Conweiler, mit dabei ist auch das Möbelhaus Wohnidee. Verschiedene Einzelhandelsgeschäfte sind am Sonntag geöffnet.

Nach einem ökumenischen Gottesdienst ab 10 Uhr in der Neuenbürger Erwin-Herbstreith-Straße, eröffnen Vertreter der Gemeinden und des Wirtschaftsbunds das Frühlingsfest.

Es spielt die Stadtkapelle Neuenbürg. Neben den Firmenpräsentationen gibt es verschiedene Aktionen. Am Stand von Gollmer und Hummel kann man beispielsweise sehen, wie ein Feuerwehrschlauch hergestellt wird oder bei Espert Brandschutz wird demonstriert, was mit einer Spraydose passieren kann, die im Sommer im heißen Auto vergessen wird.

Aktionen für alle Altersklassen geplant

Beim Fitness-Forum ist Tag der offenen Tür, die Hundestaffel zeigt eine Vorführung und die Schülerband des Gymnasiums Neuenbürg spielt auf. An beiden Marktplätzen können sich Kinder auf der Riesenhüpfburg, beim Kettcar- oder Quad-Rennen und beim Kinderschminken vergnügen.

Mit Infoständen vertreten sind der Naturpark Schwarzwald, der Schwarzwaldverein, das Bergwerk sowie das Schloss Neuenbürg. Für Essen und Trinken sorgen die Vereine, vom Gesangverein über den Fußball bis zu den Pfadfindern.

Ein Buspendelverkehr befördert die Besucher von der Neuenbürger Innenstadt zur Wilhelmshöhe und zwischen den beiden Zentren. Auch ein Bummelzug „Molli“ tuckert durch das Gewerbegebiet Hube.

Wie Geschäftsführer Gerald Kunzmann vom Wirtschaftsbund Straubenhardt berichtet, fanden das Straubenhardter Frühlingsfest und die Neuenbürger Leistungsschau „Enzia“ schon einmal gemeinsam statt. Und mit der Gründung des Naturparks Schwarzwald im Jahr 2020 sei die Idee eines gemeinsamen Festes wieder in den Fokus gerückt.

Die Portalgemeinden sollten auch mit ihren wirtschaftlichen Aktivitäten gemeinsam auftreten. Zu diesem Zweck wurde 2021 das Informations- und Serviceportal www.Portal-Nord.de gegründet.

„Unser Ziel ist ein gemeinsames Fest, das regelmäßig stattfinden soll“, so Steffen Müller, Vorsitzende des Wirtschaftsbunds Neuenbürg. Die Neuenbürger Leistungsschau „Enzia“ habe zuletzt im Jahr 2018 stattgefunden und wäre 2020 wieder fällig gewesen. Coronabedingt sei das nicht möglich gewesen, doch in dieser Zeit habe es neue gemeinsame Anstrengungen gegeben, die Kräfte der Portalgemeinden zu bündeln.