Klein, aber fein sind die Fastnachtsumzüge in Reichental und Obertsrot. Am Rosenmontag schlägt das Gernsbacher Narrenherz in den zwei idyllischen Stadtteilen.

Kurz bevor sich die Narrenschar in Bewegung setzt, regnet es noch in Reichental und in Obertsrot. „Dahinten kommt schon die Sonne raus“, ist eine Brunnberghexe zuversichtlich, die am Ortseingang von Reichental darauf achtet, dass keine Autos mehr in den Ort hineinfahren. Und der Hexen-Optimismus sollte sich als wahre Vorhersage herausstellen.

Pünktlich um 14.01 Uhr ist es trocken, als die erste Häsgruppe ihren Weg durch die Kaltenbronner Straße in Angriff nimmt. Es sind die Veranstalter selbst, die Brunnberghexen, die lautstark am Straßenrand bejubelt den närrischen Lindwurm anführen. Ihnen dicht auf den Fersen das Gernsbacher Prinzenpaar Ann-Katrin I. und Daniel II. Sie werden in Reichental von einer Dorf-Prinzengarde umgarnt.

Für mächtig was auf die Ohren sorgen danach die Guggis us Richedal. Die schwarz-gelben Stimmungsmacher sind ein Aushängeschild der Narretei in Reichental und fehlen natürlich bei keinem Event im Ort. Zahlenmäßig werden sie am Rosenmontag aber noch übertrumpft: Die größte Gruppe stellt diesmal die Narrenzunft Ittersbach mit rund 60 Aktiven.

Sie sind mit einem großen Bus ins Gernsbacher Fachwerkdorf gekommen, wo neben den örtlichen Vereinen auch einige auswärtige Gruppen vertreten sind. Sie bereichern den kleinen, aber feinen Rosenmontag in Reichental.

Etwa die Teufel vom Teufelskamin aus Herrenwies, die sich dort genauso die Ehre geben, ebenso wie D’Wonnig Wauza aus Forbach, die Dämmerdämonen Laufbachtal oder die Laufer Rebdaifl.

Aus Gernsbach sind die Schlossnarros, die Stadthansele und die Waldschädder nach Reichental gekommen. Nach dem Umzug gibt es in der Turnhalle (bewirtet von den Brunnberghexen) oder im Narrendorf der Winkler Narren Einkehrmöglichkeiten. Am Abend heizt die Murgtäler Partyband Black Forest Noise Makers in der Halle ordentlich ein.

Fette Beats von DJ Matthias Wieland

Zu diesem Zeitpunkt ist das Narrenvolk von Rückkorbhausen auch schon längst in der Ebersteinhalle versammelt. Dort kümmern sich DJ Matthias Wieland und die Murgfetzer aus Ottenau um fette Beats. Die Schlossbergteufel legen eine fette Sohle aufs Parkett. Und der Club Euro Italia (Pizza), Kaffee- und Barbetrieb sowie Sektstand lassen keine kulinarischen Wünsche offen.

Der Höhepunkt aber schlängelt sich wie immer ab 14.31 Uhr von der „Union“ durch die Obertsorter Straße bis zur Ebersteinhalle. Angeführt von Ortsbüttel Mirco Vala und unterstützt vom Musikverein Obertsrot jubelten den Teilnehmenden zahlreiche Zuschauer lautstark zu.

Höhepunkte sind das gemeinsame Kleeblatt von Motorradclub und FCO AH, Waldschrat Roland Götz, die Murgtäler Waldbube, die Himbigarde und der Wagen der Stadtbunnys. Stimmungsvolle Fußgruppen wie die Hungerberg- oder die Kurparkhexen sowie eine große Abordnung der Eichos aus Weisenbach runden das närrische Treiben ab.

Organisiert wird das Spektakel in Rückkorbhausen vom Arbeitskreis Ebersteinhalle, also der örtlichen Vereinsgemeinschaft. Sie bedankt sich bei allen Beteiligten sowie bei der heimischen Feuerwehrabteilung, die sich um die Straßensperrung kümmert.