Auch die Traktorfreunde verbreiten weihnachtliches Flair

Auch in diesem Jahr machten sich zum vierten Mal bunt geschmückte und in weihnachtlichem Lichterglanz strahlende Traktoren in Reichental auf den Weg, um Weihnachtsfreude zu bereiten.

Die Weihnachtsfahrt der Traktoren hatte nichts mit Protest zu tun. Auch war keine Fahrt zum Landwirtschaftsministerium nach Stuttgart geplant. Für die Traktorfreunde von Reichental hatte die Sorge um die Förderung von Agrardiesel an diesem Vorweihnachtsabend keine Bedeutung. Im Mittelpunkt stand für sie ausschließlich die Absicht, Freude zu bereiten und den Dorfbewohnern ein schönes Christfest zu wünschen.

Es ist wie ein wenig an Fastnacht, meinte eine Reichentälerin. Die Menschen warteten auf die Fahrzeuge am Johannesplatz vor dem Dorfladen oder entlang der Straße. Die offerierten heißen Würstchen und der Glühwein gingen auf Spendenbasis über den Tisch. Der geplante Dorfhock wurde wegen des Wetters abgesagt.

Sportplatz mit unzähligen Traktoren

Auf dem Sportplatz geschah währenddessen schier Unglaubliches. Die Fläche wurde zum Schauplatz von ihren Besitzern, mit unzähligen bunten Lichtern und Tannenreisig geschmückten Traktoren und Landmaschinen. Ob der Agrardiesel weiter gefördert wird, war für die Fahrer Nebensache. Sie hatten sich eher mit der Frage zu beschäftigen: Ist noch genug davon im Tank?

Die Traktorfreunde sind ein Zusammenschluss von Landwirten und von Privatpersonen des Ortes. Die Weihnachtsfahrten gehen auf eine Initiative von Heiko Klumpp und Stefan Lang zurück, um der Corona-Tristesse an Weihnachten zu entfliehen. 2020 herrschte aufgrund der Covid-Pandemielage bekanntlich ein strenger Lockdown. Weihnachtliche Familientreffen schrumpften auf ein Minimum zusammen. Weihnachtsmärkte fanden nicht statt. Um Licht in emotionales Dunkel zu bringen, schmückte jeder Einzelne in der Isolation seinen Traktor mit bunten Lämpchen, Girlanden im Lichterglanz, strahlenden Rentiere. Weihnachtsmänner und huldvoll winkende Christkinder nahmen auf den Sitzflächen Platz. Ein Schild mit der Aufschrift „Frohe Weihnachten, bleibt gesund“ zierte schon vor vier Jahren die an der Spitze fahrende Zugmaschine.

Auf diese Weise ging es durch das Dorf. An die Zeit vor vier Jahren mag kaum noch einer einen Gedanken verschwenden. Die jährliche Traktorenparade ist jedoch geblieben.

Die 15 Fahrzeuge, Traktoren, Weihnachtsmänner auf ihren Quads machten am Samstag Autofahrern ihre Fahrt zum Kaltenbronn zum Erlebnis.