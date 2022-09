Historische Gewölbe

Gernsbacher Altstadtfest: Das sagen die Besucher zu den fehlenden Kellern

Einst gab es rund 15 Stück von ihnen. In den historischen Gewölbekeller in Gernsbach wurde in den ersten Altstadtfestjahren kräftig gefeiert. Das ist inzwischen nicht mehr möglich.