Derzeit ist die Gemeinschaftsunterkunft in Gernsbach voll belegt. Durch den Übergang geflüchteter Menschen in die Anschlussunterbringung ändert sich diese jedoch dynamisch. Die Stadt Gernsbach ist bisher allerdings noch nicht mit dem Wunsch auf den Landkreis zugekommen, im „Sonnenhof“ Räume für die Anschlussunterbringung anzumieten. In einem solchen Fall läge eine Mischnutzung des Objekts sowohl als Gemeinschaftsunterkunft in der Verantwortung des Landkreises als auch für die Anschlussunterbringung in der Zuständigkeit der Kommune vor. Sofern es zu einer gemischten Nutzung kommen sollte, müsste der Landkreis mit der Kommune einen Untermietvertrag auf Basis des laufenden Mietvertrags aushandeln. Dieser Aufwand fließt bei der Kommune in eine kostendeckende Gebührenkalkulation ein. Die Kommune stellt ihre notwendigen Aufwendungen für die Anschlussunterbringung entweder dem Jobcenter für ukrainische Flüchtlinge oder dem Landkreis für alle anderen Flüchtlinge in Rechnung. Generell gilt, dass der Landkreis die notwendigen Aufwendungen für die Gemeinschaftsunterkünfte mit dem Land abrechnen kann und die Kommunen die Kosten der Anschlussunterbringung (Miete, Nebenkosten) entweder mit dem Landkreis oder dem Jobcenter (für ukrainische Flüchtlinge) abrechnen. Auch für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen erhält der Landkreis vom Land eine anteilige Erstattung.