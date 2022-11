Prozess steht erst am Anfang

Diskussion um Fußgängerzone in Gernsbach: Das sagen die Kommunalpolitiker

Am 19. Juli 2022 hat sich die Verkehrsführung in der Altstadt durch die Einführung der Fußgängerzone in Teilen der Hauptstraße grundlegend verändert. Seither wird viel darüber diskutiert