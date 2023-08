Einhub erfolgreich

Endlich: Die Radbrücke über die Murg von Gernsbach nach Weisenbach sitzt

Seit 31. Januar lagen die tonnenschweren Teile der Radbrücke direkt vor ihrem Bestimmungsort an der Murg in Gernsbach-Hilpertsau. Am Mittwoch wurden sie auf die Pfeiler gehoben. Viele Schaulustige haben das Spektakel verfolgt.