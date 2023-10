Gernsbachs älteste Einwohnerin feiert ihren 110. Geburtstag

Was da alles war in den vergangenen Jahrzehnten, das sei gar nicht so wichtig. Und wurde vor allem schon so oft erzählt, winken Jubilarin Elenor Sprecher und Tochter Gerda ab. Viel wichtiger sei es doch, was die Seniorin heute tut.

Am 8. Oktober ist die gebürtige Baden-Badenerin 110 Jahre alt geworden.

Einen strukturierten Tag habe sie, der mit einem gemeinsamen Frühstück von Mutter und Tochter beginnt. Beide leben im selben Haus in der Gernsbacher Marienstraße.

Danach folge oftmals ein kleines Gesellschaftsspiel, wenn Zeit dazu bleibt. Denn der Stundenplan der Jubilarin, die laut Einschätzung von Tochter Gerda und Enkelin Gaby schon eine ganze Weile zu den ältesten Bewohnern des Landkreises zählt, seit Jahren in Gernsbach die Liste sogar anführe, ist straff. Zweimal wöchentlich besucht sie mit viel Freude das Tagespflegeangebot des Helmut-Dahringer-Hauses.

Donnerstags steht Sport auf dem Programm. Da kommt der Physiotherapeut ins Haus und sorgt dafür, dass Elenor Sprecher beweglich bleibt, auch wenn ihre Wohnung längst mit einem Treppenlift ausgestattet wurde.

110-Jährige hat eigene Wohnung im Haus der Tochter

So war es vor einigen Jahren ohne Probleme möglich, nach Gernsbach ins Haus der Tochter zu übersiedeln, wo sie eine eigene Wohnung bewohnt und das Leben noch immer sichtlich genießt.

Dazu gehören auch Familienurlaube, dessen jüngster die große Gruppe nach Tirol führte. Denn ihre Familie besteht aus mehreren Generationen: Neben den beiden Töchtern hat sie drei Enkelinnen, drei Urenkel und die inzwischen elfjährige Ururenkelin Lisa.

Am Geburtstag herrscht reichlich Betrieb in der Marienstraße. Denn auch eine Abordnung der Lichtentäler Handörgler hat sich angekündigt. Seit ihre beiden Töchter beim Harmonikaspielring Unterricht erhielten, ist sie passives Mitglied. Und das hat sich gerade in den letzten Jahren auf äußerst klangvolle Weise immer bezahlt gemacht. Ganz unterschiedliche Formationen haben seither an ihren Geburtstagen teilgenommen und das traditionelle „Ständerle“ gespielt.

Elenor Sprecher hat zwei Weltkriege miterlebt

Wie sich das anfühlt, wenn ringsum Trubel herrscht, das weiß das Geburtstagskind nur zu gut. Die Jubilarin, die immerhin zwei Weltkriege miterleben musste, ist den Umgang mit Menschen gewohnt. Die Eltern betrieben die Pension Jäger. Nach ihrer Schulzeit stieg sie in den Familienbetrieb mit ein.

Als sie 1934 ihren Ehemann Artur kennenlernte, stellte das Leben die Weichen neu. Während er bereits 1986 verstarb, ist sie bis heute noch rüstig und hat auch ein Rezept parat, wie das gelingen kann: „Einfach nicht sterben.“